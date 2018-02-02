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Виктория Бэкхэм согласилась воссоединить Spice Girls

Сегодня, 15:40

Продюсеры популярной в 90-х годах группы Spice Girls решили возобновить деятельность группы. На участие в ней согласилась и Виктория Бэкхем.

Фанаты группы Spice Girls очень рады тому, что продюсеры группы сообщили о том, что в текущем году они хотят возобновить деятельность музыкального коллектива. На данный момент они согласовывают такую возможность со всеми участницами коллектива. Свое решение вернуться в Spice Girls озвучила жена знаменитого футболиста Виктория Бэкхем.

Как известно, участницы группы сами неоднократно заявляли о желании возобновить свою концертную деятельность. Ярой противницей воссоединения музыкального коллектива всегда была Бэкхем. Сейчас все эксперты ломают голову над тем, на каких же условиях звезда согласилась изменить свои взгляды.

Стало известно, что полноценного участия в мировом гастрольном туре группы Spice Girls не смогут принять Виктория Бэкхем и Джерри Холлиуэлл. Причиной являются сложившиеся у певиц семейные обстоятельства.

Продюсеры рассказали, что Spice Girls примут участие в популярных проектах в Китае и выпустят ремикс сборника популярных хитов.


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