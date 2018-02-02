В Таиланде топлесс загорает Анна Грачевская

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Анна Грачевская была замечена на отдыхе в Таиланде. Телеведущая загорает на пляже топлесс.

Свой зимний отдых телеведущая Анна Грачевская решила провести на острове Пхукет (Таиланд). Известно, что звезда отдыхает на арендованной вилле, где загорает топлесс. На курорт телеведущая отправилась вместе со своей семьей – мужем и дочерью. С которыми планирует провести целый месяц в теплых краях.

Грачевская рассказала, что не собирается отдыхать пассивно. Звезда планирует сбросить лишние килограммы, которые у нее появились за время новогодних праздников, а для этого она будет заниматься спортом, активно плавать и танцевать. Кроме этого, телеведущая будет придерживаться строгой диеты, и налегать на фрукты и овощи в своем рационе.

Полезное Грачевская совмещает с приятным – нежится на песчаном пляже под лучами солнца. Для получения ровного загара звезда решила загорать топлесс, что и заметили вездесущие папарацци. На снимках видно тонкую талию телеведущей и ее пышный бюст.

Как рассказала сама Грачевская, ей очень нравится отдыхать на Пхукете. Больше всего ей нравится покой и тишина, которые окружают отдыхающих. Пятилетняя дочка телеведущей помогает маме вести видеоблог и резвится на пляже.