У Ксении Бородиной появились лишние килограммы

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Ксения Бородина сообщила, что не является идеалом женщины. У звезды тоже есть лишние килограммы и проблемы с лицом.

Многие поклонники считают своих кумиров идеальными во всем стараются копировать их. Некоторые звезды стараются соответствовать данному образу, а кто-то наоборот – развеивает сложившиеся стереотипы.

Так, недавно вернувшаяся с отдыха на Сейшельских островах Ксения Бородина сообщила, что она ничем не отличается от обычных женщин. Скандальная ведущая телепроекта «Дом-2» призналась, что за время новогодних праздников она набрала лишние килограммы, которые до сих пор не может сбросить.

Звезда постоянно делится снимками на своей страничке в социальной сети Instagram. Поклонники звезды наблюдали за ее отдыхом с семьей на островах. Напомним, что супругом Бородиной является дагестанский бизнесмен Курбан Омаров. Ведущая сообщила, что во время отдыха она переусердствовала с приемом солнечных ванн и обгорела.

Своими высказываниями Ксения Бородина хотела донести до общественности, что не является идеальной и имеет проблемы, которые характерны для каждой женщины. В комментариях пользователи засыпали звезду комплиментами и рассказали ей, что любят Бородину всякую.