Рядом с Киркоровым Леонтьева приняли за женщину

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В сети появилось совместное фото Киркорова и Леонтьева, на котором многие поклонники приняли спутника Филиппа Бедросовича за женщину. Снимок был сделан на отдыхе в США.

Известно, что Филипп Киркоров на данный момент проводит свой отпуск вместе с детьми в США. Там он встречается со своими друзьями, одним из которых является Валерий Леонтьев. На своей страничке в социальной сети Филипп Бедросович выложил снимки, на которых он запечатлен вместе с другом.

Киркоров подписал снимок «Встреча на посошок». Дело в том, что он уже собирался отбывать с сыном и дочерью в Москву. Но напоследок решил посетить своих друзей.

В комментариях многие пользователи старались определить, что за женщина находится рядом с их кумиром. Многие так и писали, что подруга певца напоминает им Валерия Леонтьева. Многие уверены, что так изменили звезду многочисленные пластические операции, к которым он постоянно прибегает для сохранения своей красоты и молодости.

Напомним, что у Леонтьева уже давно есть недвижимость в США, где живет его супруга.