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Дмитрий Нагиев травмировал ногу во время спектакля в Калининграде

Сегодня, 13:50

В Драматическом театре Калининграда во время спектакля «Кыся» травмировался Дмитрий Нагиев. Как передаёт региональная пресса, известный актёр повредил ногу.

Отмечается, что знаменитость споткнулся об одну из декораций уже в концовке выступления. На месте были врачи скорой медицинской помощи, которые оперативно оказали актёру необходимую помощь. В ходе осмотра у него диагностировали ушиб правой голени. Медики в комментарии прессе отметили, что отнеслись к Нагиеву как к обычному пациенту и профессионально оказали ему помощь. Сам он, по словам сотрудников «скорой», вёл себя спокойно, не надменно и даже развлекал врачей шутками.

Ранее мы писали, что сегодня днём в Москве экстренно госпитализировали актёра Юрия Чернова. По некоторым данным, врачи подозревают у него инсульт.


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