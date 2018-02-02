Новым лицом Telegram стала бывшая девушка Тимати

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Экс-возлюбленная известного российского рэпера и продюсера Тимура Юнусова Алёна Шишкова стала лицом популярного мессенджера Telegram, принадлежащего российскому IT-бизнесмену Павлу Дурову. Последний наряду с блогершей снялся в рекламном ролике сервиса, что вновь породило слухи об их романе.

Короткое видео демонстрирует процесс общения Дурова посредством функционала Telegram с Шишковой. Также в ролике можно заметить, «секретный» чат создателя мессенджера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, автором Wikileaks Джулианом Ассанжем, а также «матерью драконов» Дэйнерис Таргариен из «Игры престолов». Ранее Шишкова разместила в сети фото со своего дня рождения, который она отметила в компании Дурова, что положило начало обсуждениям их возможной любовной связи.

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