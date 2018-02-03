Стас Пьеха похвастался в Instagram мускулистым телом

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37-летний Стас Пьеха недавно выложил на свою официальную страницу в Instagram фотоснимок своего мускулистого тела. Подписал публикацию певец словом «Пошлятинка», вызвав среди своих фанаток горячие дискуссии.

На опубликованной фотографии Стас Пьеха стоит обнажённый по пояс и демонстрирует свою довольно-таки неплохую физическую форму. Поклонницы артиста очень горячо отреагировали на внешний вид Стаса и написали множество лестных комментариев. В частности, они просили артиста разрешить себя потрогать, заявляли, что с беспомощными и одинокими женщинами так нельзя, а некоторые ностальгировали по своему молодому возрасту.

Сам Стас Пьеха ещё давно признавался, что раньше у него были большие проблемы с алкоголем и наркотиками. Но он сумел преодолеть все эти пагубные привычки. Певец уже несколько лет не употребляет спиртные напитки, следит за своим телом и здоровьем вообще.