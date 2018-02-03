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Поклонники Кристины Асмус восторгаются ее новым постельным снимком

Сегодня, 01:30

Известная российская актриса, звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус привела своих поклонников в восторг новым снимком, на котором она предстала в нежном образе в постели.

 На своей страничке в Instagram 29-летняя актриса неоднократно публикует интересные и в меру откровенные фото.Как всегда, публикация вызвала разные мнения, но большую часть заняли положительные отзывы подписчиков.
Кто-то писал, что она красива и ее супругу Гарика Харламову с ней очень повезло. А другие наоборот заметили, что Кристина слишком худая и "костлявая", что якобы является для женщины неприличным.
Поклонники также восхитились новой стрижкой звезды. Однако выяснилось, что вместо выбритого виска, как многие подумали, есть просто его имитация в виде заплетеной косички.


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