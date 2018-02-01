Вчера, 21:57

Пятигорский парень, прославившийся как "Руки-базуки", обзавелся возлюбленной. Эту новость активно обсуждают пользователи в социальных сетях.

21-летний Кирилл Терешин нашел себе девушку. На его странице "ВКонтакте" опубликовано видео, где "Мистер Синтол" помогает неизвестной девушке выйти из автомобиля. Как бы не пытались пользователи, а рассмотреть лицо избранницы Терешина не удается — его прикрывают длинные волосы девушки.

Помимо этого, в интернете охотно обсуждают недавние снимки (о чем свидетельствует свежий маникюр парня) с брюнеткой. На фото молодые люди обнимаются и целуются.

Многие комментаторы предполагают, что девушка начала отношения с Терешиным из-за его популярности и денег. Другие считают, "Руки-базуки" обзавелся девушкой для того, чтобы опровергнуть слухи о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, Кирилл Терешин стал известным благодаря своим фото и видео, демонстрирующим последствия инъекций аналога синтетического масла в больших количествах.