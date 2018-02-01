У ягодиц Ким Кардашьян появился личный гример

Вчера, 20:55

Папарацци удалось сфотографировать, как мужчина натирает ягодицы Ким Кардашьян маслом.

В одном из аккаунтов папарацци Ким Кардашьян в соцсети Instagram был опубликован процесс фотосъемок светской львицы. На фото удалось заснять, как гример усердно натирает ягодицы американской звезды.

Похоже, что Кардашьян наняла специального человека гримера для своей пятой точки. Для этой фотосессии популярная девушка взяла образ актрисы и модели Бо Дерек. Она попыталась скопировать ее образ, в котором актриса была еще в 1979 году. И Ким выбрала ту сцену, где Бо бежит по пляжу.

Ким Кардашьян не скрывает любовь к своей шикарной фигуре и дает фанатам насладиться фотографиями в соцсетях. Например, в Instagram девушка часто размещает снимки в довольно таки откровенных образах: в купальнике, белье, лосинах, которые просвечиваются и так далее. Но преданных фанатов модели больше беспокоит делала ли Ким пластику или нет. По этому поводу в комментариях Кардашьян ведутся горячие дискуссии.