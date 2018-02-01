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Дана Борисова пожаловалась на нападки хейтеров и депрессию

Вчера, 20:17

Трудный этап в жизни, неутихающие споры с бывшим гражданским супругом и нападки хейтеров Максимом Аксеновым вызвали у известной телеведущей Даны Борисовой депрессию. Об этом она призналась в одном из своих интервью.

Теледива проходит восстановление после лечения от наркозависимости в Таиланде и старается помочь на этом пути другим людям с подобными проблемами. Борисова признаётся, что была не до конца готова попасть после реабилитации в агрессивную среду. Звезда сетует на то, что её постоянно донимают жестокие и безжалостные люди, которые регулярно критикуют, оскорбляют её в социальных сетях. К тому же добавляют негатива отношения с бывшим гражданским супругом Максимом Аксёновым, который разрешает Борисовой видеться с дочерью лишь раз в неделю.

Всё это провоцирует у знаменитости эмоциональный упадок и депрессию.

Ранее телеведущая рассказала о знакомстве с членами сообщества анонимных наркоманов.


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