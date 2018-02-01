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Экс-возлюбленная Абдулова рассказала о его внебрачной дочери

Вчера, 21:40

Бывшая возлюбленная Абдулова журналистка Лариса Штейман рассказала о внебрачной дочери. Близкие актера обвиняют экс-любовницу в клевете.

Лариса Штейман в эфире программы "На самом деле" сделала шокирующее заявление: отцом ее дочери Мари-Изабель является Александр Абдулов. По словам журналистки, у нее с актером был двухлетний роман. Сейчас Мари-Изабель 12 лет. Штейман не говорила девочке об отце все эти годы, но перед эфиром рассказала ей правду.

Во время телепередачи женщина подчеркнула, что дочь к новости отнеслась спокойно, сказав, что теперь понятно, в кого она выросла актрисой.

Журналистка поделилась, что друзья Абдулова выступали против их отношений, поэтому совместным планам о ребенке не суждено было сбыться. После разрыва они с актером встречались в Париже несколько раз, потом Штейман забеременела.

Кроме того, она призналась, что на момент встреч в Париже с Абдуловым находилась в отношениях с другим мужчиной. Поэтому точно определить, кто является отцом ребенка, может только ДНК-тест, который Штейман намерена провести.


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