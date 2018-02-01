Участница «Дома-2» Анастасия Лисова родила первенца

Вчера, 20:09

Участница популярного шоу «Дом-2» Анастасия Лисова родила первенца. О рождении дочери девушка сообщила сама, выложив фотографию с ребёнком, мужем и врачом на свою официальную страницу в Instagram.

Как сообщает сама Анастасия Лисова, её первые роды прошли в перинатальном центре «Мать и дитя». В тематическом посте в Instagram девушка рассказала, что она желает каждой в мире девушке, чтобы она пережила все положительные эмоции в день рождения малыша, которые пережила Анастасия. Затем участница «Дома-2» добавила, что она с её супругом Михаилом очень рады своему счастью.

К посту Анастасия Лисова прикрепила тематическое фото. На нём девушка запечатлена сразу после родов, с одной стороны стоит ей супруг, а с другой – её врач, на руках девушка держит свою новорожденную дочь.

В комментариях к данной публикации фанаты участницы «Дома-2» поздравили новоиспечённую маму и пожелали ей и её ребёнку здоровья.

Анастасия познакомилась со своим нынешним 48-летним супругом Михаилом ещё в 2016 году. В августе 2017 года пара решила поженится, то есть это случилось уже тогда, когда Лисова была беременна.