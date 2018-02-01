Отец Дианы Шурыгиной обвинил Малахова в обмане ради сенсаций

Вчера, 20:57

Отец Шурыгиной обвинил Андрея Малахова в обмане ради сенсаций и «хайпожорства». Как сообщает VladTime, дело в том, что телеведущий в выпуске «Прямого эфира» показал только часть интервью, и многие важные моменты были вырезаны, хотя Шурыгиным обещали этого не делать.

1 февраля в шоу показали сюжет с участием отца изнасилованной девушки. Однако после этого Алексей Шурыгин заявил на своей странице во «ВКонтакте», что эфир получился «кривой». Он представлял, по сути, только нарезку некоторых моментов, которые совершенно не относились к ключевым. Интервью записывали целый час, отмечая, что это может понадобиться, если Алексей Шурыгин сильно будет переживать.

Однако в эфире прозвучало совсем немного, что не раскрыло монолог отца изнасилованной девушки. Алексей Шурыгин обвинил Андрея Малахова также и в том, что он был исключительно на стороне Сергея Семёнова, потому члены семьи категорически не хотят участвовать в выпусках «Прямого эфира». В таком же духе во «ВКонтакте» ранее высказывалась и сама жертва изнасилования.

Между тем, продолжается спор относительно того, кто и в чём именно был виноват. Команда поддержки Сергея Семёнова представила доказательства, что Диана Шурыгина занималась автоподставами и проституцией. Она также шантажировала мужчин своим несовершеннолетием, перед этим притворяясь, что ей 23 года. Девушка была зарегистрирована на сайтах для съёма «ночных бабочек», где о ней активно высказывались некоторые клиенты. Люди из окружения Семёнова призвали жертв обмана Дианы Шурыгиной обращаться теперь в полицию, чтобы открыть глаза на её проступки.

С другой стороны, свою версию относительно виновности продемонстрировали и те, кто на стороне жертвы изнасилования. В группе «Поддержим с Дианой Шурыгиной» во «ВКонтакте» появился пост, в начале которого авторы подчёркивали, что Сергей Семёнов «всех топит». Они заявили, что все доказательства и свидетельства гласят, что обвинённый парень «развлекался» так, как с Шурыгиной, достаточно часто.

Они с друзьями намеренно приглашали несовершеннолетних девушек на вечеринки, чтобы их напоить, а потом заставить участвовать в оргиях. При этом, «малолеток» вербовали те дамы, которые постарше. В конце команда поддержки Шурыгиной интересовалась, как Сергей Семёнов, будучи из достаточно небогатой семьи, мог организовывать вечеринки с арендой дорогого особняка, а родственники бывали на горнолыжных курортах, а в прессе Ульяновска выходили «заказные статьи».