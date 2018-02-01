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Наташа Королёва оделась как подросток

Вчера, 22:30

Довольно популярная российская певица Наталья Королёва опубликовала в своем Instagram фотографию, которая немного шокировала поклонников звезды.

 На фотографии Наташа позирует с каким-то молодым человеком. Так же подписчики обратили внимание на новый внешний вид Королёвой. На фотографии видно, что Наташа одета в короткое платье с лосинами и в очках, которые очень уж бросаются в глаза своей яркостью, как отметили подписчики Instagram звезды.

Певица часто экспериментирует над своим внешним видом, и не стесняется показать свои изменения поклонникам. Фанаты с радостью подметили, что теперь Наташа выглядит как молодая девушка лет двадцати. Однако самое большое внимание привлекла не смена имиджа, а молодой человек, который стоит позади Королёвой. Фолловеры «закидали» комментариями звезду с возмущениями, что она не со своим мужем Сергеем Глушко (Тарзаном), а с каким-то другим мужчиной.

Главная интрига заключалась в том, что парень на снимке тоже в очках и в свободной пайте, что не дает возможности узнать незнакомца. Однако вскоре выяснилось, что это – никто инной, как звездный гример и визажист певицы Вадим Андреев, который работает с ней не так уж и давно.


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