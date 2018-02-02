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Ксения Новикова похвасталась результатами похудения

Сегодня, 06:15

Экс-солистка группы "Блестящие" похвасталась результатами своего похудения. Артистка и мать двоих детей в данный момент отдыхает в Занзибаре.

 За время своего пребывания в музыкальной группе "Блестящие" Новикова запомнилась многим своими округлыми формами. Но недавно исполнительница подумала над тем, чтобы взять себя в руки, и избавилась от лишних 12 кг.

Теперь Ксения Новикова не устает делиться с поклонниками снимками с отдыха в бикини, хвастаясь своей фигурой. Под фотографиями экс-блестящей в Instagram пользователи пишут, что 37-летняя артистка заметно похорошела и имеет атлетичное телосложение. Как рассказывает сама Новикова, в данный момент она довольна своим внешним видом.

 Раньше, как только сбрасывала вес, она расслаблялась, и ненужные килограммы возвращались. Ксения учла свои ошибки, и сейчас старается держать себя в ежовых рукавицах на радость себе и поклонникам.


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