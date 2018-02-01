Стали известны имена новых ведущих программы «Орёл и Решка»

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Сегодня, 1 февраля, представители телеканала «Пятница!» сообщили об именах новых ведущих программы «Орёл и Решка». Пресс-служба канала уточняет, что ими станут Мария Гамаюн и Ольга Антипова.

Актриса Мария Гамаюн станет ведущей Морского сезона телепрограммы, а финал «Орёл и Решка. Россия» достанется Ольге Антиповой из Абакана, которая на телевидении ещё никогда не работала.

Обеих девушек выбрали исходя из результатов проведённого кастинга, которым занимался глава канала «Пятница!» Николай Картозия. Уточняется, что стать ведущей популярного шоу могла стать любая девушка, при этом не важно, профессиональная ли эта актриса, или же обычная поклонница «Орла и Решки».

Мария Гамаюн является выпускницей ВГИК. Снималась она в таких телесериалах, как «Чернобыль» и «Кухня». В наше время девушка занималась блогерством в Instagram.

Что касается 23-летней Ольги Антиповой, то по данным СМИ, она преподаёт уроки фортепиано и гитары, а также, как и первая, ведёт блог в Instagram.