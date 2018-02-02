VistaNews.ru


Майли Сайрус поразила женственностью во время выступления с Элтоном Джоном

Сегодня, 04:45

Певица Майли Сайрус поразила публику своей женственностью во время выступления с Элтоном Джоном. Исполнители вышли на сцену Madison Square Garden в рамках церемонии «Грэмми» в Нью-Йорке.

На днях завершилась юбилейная 60-я церемония вручения премий «Грэмми», на которой выступали множество зарубежных звезд. Знаменитостью, которая действительно поразила публику, стала скандальная Майли Сайрус. В этот раз она выступала с Элтоном Джоном и выбрала идеально женский образ.

Для своего участия в «Грэмми» певица надела длинное пышное платье из фатина, выполненное в цвете марсала. Также она распустила волосы, которые ниспадали нежным локонами. Женственность, которую Сайрус утратила в погоне за индивидуальностью и популярностью, вновь поселилась в ней. Таким перевоплощением была довольна не только тысячная публика, но и сама селебрити.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.