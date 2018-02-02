Майли Сайрус поразила женственностью во время выступления с Элтоном Джоном

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Певица Майли Сайрус поразила публику своей женственностью во время выступления с Элтоном Джоном. Исполнители вышли на сцену Madison Square Garden в рамках церемонии «Грэмми» в Нью-Йорке.

На днях завершилась юбилейная 60-я церемония вручения премий «Грэмми», на которой выступали множество зарубежных звезд. Знаменитостью, которая действительно поразила публику, стала скандальная Майли Сайрус. В этот раз она выступала с Элтоном Джоном и выбрала идеально женский образ.

Для своего участия в «Грэмми» певица надела длинное пышное платье из фатина, выполненное в цвете марсала. Также она распустила волосы, которые ниспадали нежным локонами. Женственность, которую Сайрус утратила в погоне за индивидуальностью и популярностью, вновь поселилась в ней. Таким перевоплощением была довольна не только тысячная публика, но и сама селебрити.