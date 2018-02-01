Звезду передачи "Танцы" назвали копией собаки

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Собака оказалась очень похожа на своего хозяина, являющегося членом жюри шоу «Танцы». К такому выводу пришли поклонники после череды публикаций снимков с демонстрацией своего питомца.

Свою собаку Мигель взял в приюте ещё в 2016 году. С того времени хореограф проводит много времени вместе со своим любимцем. Питомец также проявляет знаки симпатии к своему владельцу, демонстрируя это своими эмоциями. Именно по ним поклонники и стали сравнивать Мигеля и собаку. «Ого, да вы одно лицо, очень похожи», - написал один из фанатов.

Пёс по кличке Барий стал уже популярным в блоге Мигеля. Публикации с показом внешнего вида собаки набирают, как правило, больше «лайков» и лестных комментариев от фанатов. Для него Мигель уже выделил отдельную комнату и по просьбе поклонников завёл личный блог в Instagram.