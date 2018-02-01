VistaNews.ru


Звезду передачи "Танцы" назвали копией собаки

Сегодня, 17:01

Собака оказалась очень похожа на своего хозяина, являющегося членом жюри шоу «Танцы». К такому выводу пришли поклонники после череды публикаций снимков с демонстрацией своего питомца.

Свою собаку Мигель взял в приюте ещё в 2016 году. С того времени хореограф проводит много времени вместе со своим любимцем. Питомец также проявляет знаки симпатии к своему владельцу, демонстрируя это своими эмоциями. Именно по ним поклонники и стали сравнивать Мигеля и собаку. «Ого, да вы одно лицо, очень похожи», - написал один из фанатов.

Пёс по кличке Барий стал уже популярным в блоге Мигеля. Публикации с показом внешнего вида собаки набирают, как правило, больше «лайков» и лестных комментариев от фанатов. Для него Мигель уже выделил отдельную комнату и по просьбе поклонников завёл личный блог в Instagram.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.