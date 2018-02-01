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Ведущую Яну Кошкину назвали «порноактрисой» из-за откровенного наряда

Сегодня, 17:15

Отечественная ведущая Яна Кошкина в Instagram шокировала россиян своим новым неожиданным образом. Многие посчитали, что девушка выглядит вульгарно и даже сравнили её с «порноактрисой».

Яна Кошкина никогда не стеснялась достаточно смелых и откровенных образов. На этот раз девушка показала пышную грудь, которая едва поместилась в сексуальный наряд. Образ ведущая дополнила темным готическим макияжем и черными ногтями. Поклонники стали критиковать девушку за чрезмерную демонстрацию голого тела.

«В таком наряде двигаться точно нельзя, а то грудь выпадет!», «Яна стала, как порноактриса», «Brazzers тебя ждет», «Вульгарный образ, Яна вам это не подходит», - писали в комментариях интернет-пользователи.


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