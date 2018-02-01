Анастасия Волочкова отменила свой концерт ради фото в Instagram

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Пользователи Сети были возмущены тем, что балерина Анастасия Волочкова отметила концерт в детской гимназии ради того, чтобы посетить Ново-Иерусалимский монастырь и сделать на его фоне снимок в Instagram.

В сети разгорелся настоящий скандал, связанный с отменой Анастасией Волочковой благотворительного концерта для детей в гимназии. В микроблоге балерины поклонники интересуются, почему Волочкова отметила свой концерт: «А как же концерт в школе? Сегодня же!», «Где фото с концерта?», «Отменила концерт.... пошла в храм».

Многие были возмущены таким поведением Волочковой, что вместо концерта для детей, она публикует снимки в Instagram. Также в Сети появилась информация, что концерт отметила директор гимназии, по просьбам родителей.