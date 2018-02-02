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Галкин поделился в Instagram cпуском дочери со снежной горки

Сегодня, 01:45

На своей страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин неустанно делится с подписчиками достижениями своих чад. Так, недавно он с гордостью показал, как его дочь Лиза съезжает со снежной горки.

Семья Пугачевой-Галкина очень любит проводить время вместе, при чем их отдых всегда очень активный. Так, сегодня 1 февраля на своей страничке в социальной сети Instagram юморист поделился первыми саночными успехами своей дочери Лизы. Артист разместил снимок, на котором малышка катается с заснеженной горки.

Как известно, в последние несколько дней в Московской области прошли сильные снегопады, не упустить момент и поиграть в снегу решила звездная чета на заднем дворе своего дома. Многие пользователи, комментируя снимки, в первую очередь начали хвалить окружающую красоту и сказочный вид, который создала природа. Многие так и заявили, что завидуют Галкину, ведь не у каждого с окна можно наблюдать такой вид. Только после этого пользователи обратили внимание на детей и начали умиляться их способностями.

Как известно, Галкин очень гордится своими детьми, хвастается их успехами и выкладывает много семейных видео в сеть.


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