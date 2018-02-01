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Ксения Собчак после бани пьет крепкие алкогольные коктейли

Сегодня, 16:18

Как сообщила давняя подруга Ксении Собчак Ольга Слуцкер, известная теледива после банных девичников начала пить коктейль «ерш», хотя раньше отдавала предпочтение травяным чаям.

«Ерш» - это алкогольный напиток из пива и водки, как говорят «водка без пива – деньги на ветер». Теперь после бани Ксения просит принести ей бокал пива и 50 грамм водки.

Раньше Ксения Собчак предпочитала вести здоровый образ жизни, ведь она молодая мать и воспитывает сына Платона. Но в последнее время, Ксения много работает и комментирует свое поведение следующим образом: «Кандидату в президенты иногда надо расслабляться».


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