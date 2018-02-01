Панин бросает вызов ГИБДД : "русская рулетка" со скоростью на дорогах

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Опасная игра со скоростью на московских дорогах.

Огромные долги на четверть миллиона рублей за неуплату штрафов ГИБДД, начиная от неправильной парковки и заканчивая превышением скорости, не мешают актёру продолжать бесчинствовать на автомобильных трассах столицы. Скандальная знаменитость начисто игнорирует все правила дорожного движения и подвергает смертельному риску не только свою жизнь, но и жизнь других автомобилистов, а также пешеходов.

Недавно на своей странице в Instagram, Алексей выложил видеоролик, на котором демонстрирует своё лихачество во всей красе. Гоняя на высокой скорости по оживлённым улицам Москвы, Панин практически не держит руль, снимая себя со стороны, высунув руку со смартфоном в окно. Звезда "без тормозов" несётся по площади Гагарина выкрикивая фразу "Взлетаем!", при этом даже не пристегнув ремни безопасности, чем уже нарушил правила дорожного движения. Отметим, что накануне от службы МЧС поступило предупреждение о том, что в связи со снегопадом увеличивается риск ДТП на дорогах.

Однако актёра, видимо, это только подхлестнуло к решительным действиям. Друзья Алексея сообщают, что он всегда был равнодушен к советам и не любит критику в свой адрес, а когда пошла череда тяжёлых жизненных событий он свою боль убивал адреналином, выжимая полный газ из своего авто.

Однако, как известно, на сегодняшний день у Панина налажена семейная жизнь и чёрная полоса давно минула, так как он добился воссоединения со своей любимой дочкой. Чего же на этот раз добивается лихач, что он этим хочет показать и почему так безрассудно поступает, когда несёт ответственность за несовершеннолетнюю дочурку? Если он не ценит свою жизнь и позволят себе играть в "русскую рулетку" на дороге, то почему он не задумывается о судьбе других людей, которые невольно могут стать жертвами несчастного случая из-за необдуманных действий актёра?

Под ярким хэштегом #...менясломишь, Панин показывает свою необузданность и смелость. Многие поклонники весьма впечатлены такими поступками своего кумира и поддерживают его в этом, отвечая неприкрытым восхищением дерзости Алексея. Как бы то ни было, но подобного рода безрассудные поступки никогда не оканчиваются благоприятно. Рано или поздно, если не остановиться, можно в миг потерять всё.