Голую грудь Белла Хадид спрятала за щенком

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Белла Хадид неустанно демонстрирует свою идеальную фигуру своим многочисленным поклонникам. На своей страничке в социальной сети Instagram американская модель разместила фото, где прикрывает голую грудь щенком.

Американская модель Белла Хадид постоянно старается удивлять своих поклонников и подогревать интерес к своей персоне. На своей страничке в социальной сети Instagram 21-летняя звезда выкладывает свои снимки, которые рассказывают о ее увлечениях, личной жизни. Есть среди них и фотографии интимного содержания.

Так, на последних выложенных снимках, она предстала перед публикой полностью обнаженной. Для создания интриги, наиболее интимные места она прикрывает небольшим щенком, которого не так давно завела в своем доме. В комментариях поклонники засыпали Хадид комплиментами. Но были и такие пользователи, которые недоумевают, зачем модель выкладывает столько обнаженных снимков.

Также появилась и такая часть пользователей, которые предположили, что модель принимает участие в культовых оргиях. Такие выводы сделали после того, как заподозрили американскую модель в поклонении масонской богине Семирамиде.