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Регина Тодоренко кардинально изменила свой образ

Сегодня, 15:33

Популярная российская и украинская телеведущая, а также певица Регина Тодоренко на днях кардинально изменили свой образ, перекрасив волосы в натуральный цвет. Об этом девушка рассказала в Instagram.

Регина Тодоренко опубликовала новую фотографию в Instagram, где показала, что решилась изменить цвет своих волос. «С Новыми Волосами меня. Нет, это фото не десятилетней давности, я снова со своим натуральным цветом волос», - рассказала телеведущая.

Также девушка в сети устроила голосование, чтобы интернет пользователи высказали своё мнение и ответили, как ведущей лучше: «Как вам нравится больше: Мои серферские светлые концы? Мой натуральный ?», - спросила Тодоренко. Поклонники в комментариях отметили, что девушка стала выглядеть моложе с новым цветом волос.


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