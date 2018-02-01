Стриптизер Тарзан раскритиковал санкции Трампа, сидя на унитазе

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Супруг певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан подверг критике новые санкции американского президента Дональда Трампа. И сделал это сидя на унитазе, а видео опубликовал в Сети.

На днях в соцсети Instagram на страничке Сергея Глушко появилось новое видео, где стриптизер сидит на унитазе и критикует американские санкции. После чего мужчина спускает их в унитаз. За подобный поступок жители России возмутились на Тарзана. Многие даже посчитали, что стриптизер копирует Никиту Джигурду своими необдуманными поступками.

Поклонники в комментариях заявили, что 47-летнему Тарзану стоит вести себя скромнее и не позорить свою знаменитую супругу. Также пользователи Сети посчитали, что за данное видео Глушко больше не пустят на территорию США.