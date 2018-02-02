Светлана Лобода призналась в сексе втроем на первом свидании

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Широко известная украинская певица Светлана Лобода поведала общественности сенсационные «сведения 18+» из личной жизни. В эфире Love Radio Official звезда отечественной эстрады рассказала, как по глупости занялась сексом втроем на первом свидании.

Придя в студию Love Radio Official, Светлана Лобода согласилась сыграть в игру с ведущими вещателя. Украинской певице нужно было честно отвечать на каверзные вопросы, с чем она успешно справилась. Сначала звезда отечественной эстрады удивила слушателей признанием в имитации усталости, позволяющей избежать полового акта. Однако куда больше поклонников Лободы удивил рассказ об интиме и сексе втроем на первом свидании. По словам поп-исполнительницы, подобные эротические приключения были в ее жизни всего раз и сейчас она сильно жалеет о них.

Также Лобода успела рассказать ведущим на Love Radio Official о том, как ее искренне радует собственная популярность. В подростковом возрасте украинская звезда не могла похвастаться пышным бюстом, из-за чего она решила подкладывать вату в бюстгальтер. Последними признаниями исполнительницы стали романы со знаменитостями и лайки под собственными публикациями в соцсетях.