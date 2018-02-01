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Валерия поделилась встречей с Владимиром Винокуром в аэропорту

Сегодня, 14:55

Певица Валерия поделилась с поклонниками теплой встречей с Владимиром Винокуром в аэропорту Шереметьево. Соответствующий снимок звезда выложила в Instagram.

В социальной сети Instagram на странице исполнительницы Валерии появилась фотография, на которой она запечатлена в компании с Владимиром Винокуром. Звезда написала комментарий: «Доброго всем утра! Так и хочется спеть: «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути…». Берем пример со старших товарищей. Чаще всего артисты встречаются в аэропортах. Мы направляемся в Сочи, Владимир в Красноярск. Жизнь…».

Снимок двух знаменитостей понравился более 14 тысячам пользователей, которые оставили и свои комментарии под ним. Валерия является любимицей многих, но ей, как и всем артистам, не избежать критики со стороны ярых «экспертов». Певица умеет с достоинством выходить из подобных ситуаций, руководствуясь пословицей: собаки лают, а караван идет.


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