Экстрасенс Николь Кузнецова пострадала от рук российских врачей

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Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова пострадала от рук российских врачей. Теперь она надеется на профессора в Штутгарте, который сможет сделать реконструкцию пораженного органа.

Николь Кузнецова вынуждена периодически ложиться на операцию для хирургических манипуляций на горле. Она не сможет самостоятельно дышать без трубки, установленной у нее давно. Последняя операция стала для нее не спасением и оказала отрицательное влияние на здоровье.

По словам Николь Кузнецовой, час наркоза и потраченная сумма не позволили лучшему специалисту профилирующему заболеванию экстрасенса исправить последствия, возникшие в результате вмешательства российских врачей. Возможно, профессор из Штутгарта сможет подарить надежду на выздоровление Николь, а сейчас она опустошена, но благодарна медику, который не стал скрывать от нее правды.