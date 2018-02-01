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Певица Анна Седокова пожаловалась поклонникам на простуду. В своем Instagram звезда эстрады рассказала, благодаря чему смогла отлично отработать.

Анна Седокова написала: «Знаете, действительно тяжело участвовать в съёмочном процессе, когда чувствуешь себя не очень хорошо и симптомы простуды не дают сосредоточиться. Возможно, всё было бы не так и результат был не тот, но я вовремя приняла противовирусное и спасибо кагоцелу за это. Всё прошло без сучка без задоринки, съёмки закончились, премьера состоялась, можно выдыхать». Свои слова знаменитая певица подкрепила снимком, на котором она запечатлена с кофе, а на журнальном столике перед ней лежит панацея от простуды. Именно этот препарат спас Анну Седокову от долгих мучений и постельного режима, а потому она смогла закончить свою работу, не выбывая из графика.