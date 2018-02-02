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Мадонна поделилась в Instagram видео с танцевального класса

Сегодня, 03:15

Знаменитая американская поп-исполнительница Мадонна продолжает удивлять поклонников своим энтузиазмом и стремлением к совершенству, на этот раз опубликовав в своём Instagram видео с танцевального класса. В ролике 59-летняя певица исполняет сложные упражнения наравне с более молодыми партнёрами.

На опубликованных кадрах знаменитость расположилась на полу в окружении других участников занятий. Мадонна продемонстрировала, что в свои годы ещё отлично владеет телом и способна удивлять собственной гибкостью и подвижностью. Ролик собрал тысячи комментариев и лайков восторженных поклонников поп-дивы. С момента публикации его уже посмотрели более 300 тысяч раз.

Ранее Мадонна показала в сети кадры своего нового клипа. Короткий ролик содержит традиционные для певицы откровенные сцены.


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