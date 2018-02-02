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«Дом-2»: Марина Африкантова замучила Романа Капаклы придирками

Сегодня, 01:15

Одна из самых красивых пар «Дома-2» в лице Марины Африкантовой и Романа Капаклы переживают сложный период. Парень устал от придирок любимой, которая не хочет меняться ради отношений.

По словам Романа Капаклы, коллектив в «Доме-2» навязал Марине Африкантовой, что ее молодой человек ведет себя, как строгий отец и девушка яро борется с этим. Парень отмечает, что его строгость заключается в запрещении употреблять возлюбленной энергетиков по три банки в день и кофе в 12 часов ночи, так как это вредно. Такое положение вещей говорит о заботе со стороны домочадца.

Марина любит устраивать проверки Роману и заявила, что хочет стать мамой. На это молодой человек честно признался, что не готов к такому повороту событий, в результате остался виноватым и пара чуть не рассталась. Капаклы уверен, если далее так будет продолжаться, то их ждет разрыв.


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