Вчера, 23:30

Звезда сериала "Хор" Марк Саллинг, сыгравший Ноа Пакермана, будучи умершим, стал жертвой нападков в социальных сетях. Пользователи после смерти актера начали обсуждать обвинение в педофилии Саллинга и осуждать его. Юзеры напомнили тем, кто скорбит об актере, что у него нашли 50 000 снимков детей от трех лет.

Марк Саллинг, прославившийся благодаря роли Ноа Пакермана в сериале "Хор" был обнаружен мертвым 30 января. В полицию обратились его родственники, которые заявили, что актер пропал. Позднее тело знаменитости нашли в лесу. Коллеги начали активно чтить память Саллинга в социальных сетях, однако пользователи агрессивно отреагировали на положительные высказывания в его сторону.

Они считают, что Марк не заслуживает уважения, так как у него обнаружили множество материалов с детской порнографией, а также фото детей, некоторым из них было от 3 до 5 лет. В марте 2018 года должно было состоятся судебное разбирательство по делу о педофилии, однако после смерти суд не имеет возможности оштрафовать Саллинга и выплатить деньги семьям жертв, чьи фото были обнаружены на компьютере актера.

Многочисленные пользователи соцсетей не забыли о наклонностях актера и после его смерти принялись высказывать недоброжелательные комментарии по поводу сексуальных увлечений маленькими детьми. Юзеры назвали Марка психически нездоровым человеком, и посчитали, что его смерть сделает мир лучше, так как в мире стало на одного педофила меньше. Другие пользователи осуждают такие слова, так как считают, что о мертвых нельзя говорить плохо из-за религиозных побуждений.