Фотомодель из Биробиджана снялась голой на 30-градусном морозе

Вчера, 23:35

Соблазнительная фотомодель из Биробиджана организовала страстную фотосессию на улице в 30-градусный мороз. Девушку не остановил зверский холод перед демонстрацией красоты голого тела.

Фотомодель из Биробиджана Екатерина Чеченина взбудоражила покой поклонников откровенной фотосессией на 30-градусном морозе. Уникальные фото сделала на камеру смартфона родная сестра модели. В центре кадра видно, как полураздетая биробиджанка красиво позирует среди снежных заносов, на фоне деревьев в инее от мороза.

Поклонники начали заваливать девушку в социальной сети комментариями. Многим фото понравилось, некоторые отнеслись со скептицизмом. На фото видно, что Екатерина действительно является обладательницей прекрасного тела. Сама девушка не смогла скрывать свою красоту и совершенство фигуры даже зимой. На лице модели видно, что зверский холод не влияет на ее настроение.