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Анджелина Джоли посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Вчера, 23:16

Анджелина Джоли побывала в штаб-квартире НАТО на территории Брюсселя. В военный объект женщина пришла одетая в черное длинное платье.

Легендарная личность Анджелина Джоли приехала в штаб-квартиру НАТО с целью обсуждения некоторых вопросов, касающихся сексуального насилия над жительницами военных территорий. В процессе визита Джоли встретилась с самим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и пожала ему руку. Представитель ведомства также принимал участие в обсуждении деталей согласно намеченной программы самой Анджелины.

Актриса не только занимается карьерой в кино, она известна также, как активист государственной деятельности. В 2012 году женщина получила звание посла Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. С 2001 года также зарегистрирована в качестве сотрудника ООН.


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