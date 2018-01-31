Ковалев намерен усыновить ребенка Калашниковой

Вчера, 22:41

Бизнесмен Андрей Ковалев намерен стать отцом ребенку Калашниковой, которая воспитывает сына одна. Об этом сообщает близкая подруга модели.

Даниила, сына Анны Калашниковой, собирается взять под свою опеку бизнесмен Андрей Ковалев. Сейчас он является мальчику крестным отцом.

По словам подруги Калашниковой Ольги Казаченко, в Дане ни чают души ни дедушка с бабушкой, ни мама, ни дядя. Но этого внимания недостаточно, ребенку нужен отец. Казаченко считает Андрея Ковалева отличным папой: у него свои дочь и сын. К тому же, он принимает не последнее участие в жизни Даниила. Близкие Анны Калашниковой поддерживают эту идею.

Тем временем бывший избранник модели не думает, что у Ковалева чистые намерения. Согласно версии Прохора Шаляпина, именно Андрей Ковалев является отцом Даниила. Об этом певец не раз говорил в многочисленных ток-шоу после разрыва с Анной.