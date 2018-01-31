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Модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников голой грудью

Вчера, 22:31

Красотке Эмили Ратаковски нечего стесняться. Наверное, поэтому она часто радует своих поклонников пикантными фото. Сегодня ее страница в Instagtam пополнилась еще одним имнимным снимком, где она показала голую грудь.

На свежем фото модель и актриса лежит в постели, укрытая одеялом. Одной рукой девушка прикрывает грудь, другой режет стеклянный стакан. У звезды нет ни идеальной укладки, ни макияжа. Под фото Ратаковски написала, что такой вид у нее до того, как она встает с кровати.

Поклонникам Эмили так понравилось фото, что за 40 минут под ним собралось больше 1,5 миллионов лайков. Немало и комментариев, в которых пользователи осыпают модель комплиментами за ее безупречный вид с утра.

Напомним, Эмили Ратаковски является одной из ТОП-3 самых высокооплачиваемых моделей, а также регулярно получает предложение от режиссеров Голливуда.


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