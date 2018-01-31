Екатерина Волкова: Четвертый муж также оказался негодяем по жизни

Вчера, 21:57

Екатерина Волкова призналась, что ее четвертый по счету официальный супруг также настоящий негодяй. Она рассказала, что все любящие женщины становятся жертвами мерзавцев.

Недавно актриса Екатерина Волкова была приглашена на эфир шоу «Судьба человека». В своем диалоге с телеведущим киноактриса рассказала, что ее последний четвертый по счету супруг также оказался негодяем и ей пришлось с ним расстаться. Таким предстал в ее образе Сергей Члиянец. За него девушка вышла замуж из мести предыдущему мужу Эдуарду Боякову. Хотя с ним звезда сериалов не регистрировала отношения, а они просто жили в гражданском браке.

К сожалению, он также был не из нормальных. Мужчина увлекался эзотерикой, грубо относился к жене, запрещал ей строить карьеру актрисы. А когда она была беременна от него, умолял избавиться от плода. В настоящее время Екатерина Волкова одна, но ее это обстоятельство не угнетает. Она воспитывает троих детей, но не причисляет себя к категории одиноких матерей.