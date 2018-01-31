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Голый Дима Билан попросил у поклонников перерыв

Вчера, 21:48

Дима Билан отдыхает от холодной зимы в жарких тропических странах. Это стало известно от певца, который попросил у поклонников перерыв для отдыха. Также он попросил подписчиков не терять его контакт в Instagram.

Поклонников в Instagram взбудоражил Дима Билан. Известный 36-летний певец порадовал своих фанаток новым фото. Опубликовал новинку с оголенным торсом сам Билан в своем микроблоге.

Также стало известно, что по просьбам поклонников Билан решил отправиться в теплые страны для отдыха и восстановления. Отречься от репетиций, творчества и общественности решил звездный мачо. Но важность фанатов трудно переоценить, поскольку у своих почитателей Дима попросил небольшой перерыв. Фотография оголенного Димы Билана набрала более 50 тыс. отметок «Нравится».


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