Майли Сайрус ошарашила поклонников пошлым образом

Вчера, 21:32

Популярная звезда Майли Сайрус наградила Сеть пошлыми откровенными фотоснимками. В центре кадров певица раскрепощенно позирует перед фотографом, используя новый образ.

В Сети появились новые откровенные фотоснимки знаменитой Майли Сайрус. Девушка в этот раз сменила имидж. Она преобразилась в блестящую героиню сказочной истории. Хотя на фото видно, что Сайрус продолжает себя вести откровенно и в какой-то мере пошло. Об этом говорят и некоторые комментаторы кадров. У большинства обозревателей новые изображения Майли вызвали положительные эмоции и отзывы. Но всех смутило то, что певица ведет себя очень вызывающе перед камерой.

В остальном, как говорят поклонники, она просто непревзойденная красотка. В этот раз Майли Сайрус надела на себя высокие ботфорты на высокой шпильке и сексуальное мини-платье с открытым воротником и ультракороткой длинны. Вся одежда, как и обувь, блестящая и ослепительно белого цвета.