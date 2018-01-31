Александр Гобозов поссорился с Ольгой Бузовой в эфире ток-шоу «Дом-2»

Вчера, 21:38

Александр Гобозов, прервал свои творческие каникулы и вернулся в ток-шоу «Дом-2». Вынужденный перерыв плохо отразился на судьбах участников проекта. Александр из-за Екатерины Зиновьевой в прямом эфире поругался с Ольгой Бузовой.

По мнению продюсеров, мотивация конфликта ничтожна. Ведущая скептично оценила перспективу отношений Александра и Екатерины и публично заявила об этом на съемочной площадке. Гобозов вспылил, резко ответил Бузовой: «Меня не волнуют твои прогнозы». Еще немного поскандалил и вместе с Зиновьевой покинул студию.

Александр Гобозов впервые пришел в «Дом-2» сразу после службы в армии. Его карьера в популярном проекте сначала развивалась успешно. Однако вскоре участники шоу единогласно проголосовали за изгнание бывшего солдата из проекта. Вместе с ним ушла из студии Ольга Сокол. Однако отношение пары не заладились.

В 2013-м Александр вновь вернулся в «Дом-2», где сумел увлечь в продолжительные отношения молодую участницу Алиану Устиненко. Динамичный роман окончился официальным браком и рождением ребенка. Однако Гобозов не захотел отказаться от алкоголя и супруги развелись. Новый роман Александра и Екатерины добавил адреналина телезрителям, но осталась интрига недосказанности.