Панин беспредельничает на дорогах Москвы

Вчера, 20:04

Алексей Панин опубликовал видео на своей странице в Instagram. Алексей высунул руку из окна своего BMW и заснял, как он едет на большой скорости.

«Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!» - комментирует происходящее актер.

На видео видно, что Алексей не пристегнут ремнем безопасности. Дороги скользкие. МЧС прогнозирует увеличение количества ДТП в Москве после сильного снегопада.

Такое поведение актера вызвало разные эмоции у фанатов Панина. Некоторые хвалят его за безбашенность, другие все же рекомендуют быть осторожнее на дорогах.