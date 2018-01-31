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Панин беспредельничает на дорогах Москвы

Вчера, 20:04

Алексей Панин опубликовал видео на своей странице в Instagram. Алексей высунул руку из окна своего BMW и заснял, как он едет на большой скорости.

«Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!» - комментирует происходящее актер.

На видео видно, что Алексей не пристегнут ремнем безопасности. Дороги скользкие. МЧС прогнозирует увеличение количества ДТП в Москве после сильного снегопада.

Такое поведение актера вызвало разные эмоции у фанатов Панина. Некоторые хвалят его за безбашенность, другие все же рекомендуют быть осторожнее на дорогах.


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