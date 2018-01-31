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Максим Галкин рассказал о графике гастролей

Вчера, 19:58

Юморист Максим Галкин продолжает радовать своих поклонников новыми концертами и гастролями. Стало известно о датах следующих выступлений артиста по городам России. В феврале смогут насладиться творчеством Галкина жители Ставрополя, Ростова-на-Дону, Ессентуки, Иваново, Ярославля и других городов.

Поклонники уже начинают раскупать билеты на представления Максима Галкина, поскольку юморист уже презентовал официальный график гастролей по городами России. Первыми увидят мужа Аллы Пугачевой в Ставрополе 4 февраля, на следующий день оценят выступление ростовчане. Далее по плану концерт в Ессентуки 6 февраля, а 11 числа жители Иваново смогут оценить новую программу Галкина. Также в список попал Питер, где фанаты встретят Максима 24 февраля.

Полный список городов и дат выступлений презентован Галкиным на странице в Instagram.


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