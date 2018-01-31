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Сваха Розя Сябитова собралась замуж

Вчера, 19:51

Известная телесваха Роза Сябитова сообщила, что она получила предложение руки и сердца. Ее избранника зову Ринат, он бизнесмен и проживает на Кипре.

По словам Розы, она еще не решила, нужен ли ей штамп в паспорте. Она видит преимущества в гостевом браке, поскольку теперь речь не идет о рождении и воспитании детей. По словам телеведущей, им хорошо на расстоянии. Соскучились, прилетели и провели время вместе. Для Розы очень важно, чтобы ее супруг оставался необщественной персоной. Она не планирует его показывать общественности. Ринат принял это условие.

Ранее Роза задумывалась над покупкой недвижимости за границей. Но теперь телеведущая не видит в этом смысла. Четыре часа перелета и она у любимого на Кипре.


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