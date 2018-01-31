Алена Водонаева показала все обложки Maxim со своими голыми фото

Вчера, 19:42

Алена Водонаева продемонстрировала свою третью фотосессию для Maxim. Звезда показала обложку со своим голым фото. Первые две съемки состоялись, по словам Водонаевой, в 2005 и 2012 годах.

Известная телеведущая Алена Водонаева подогрела интерес к своей персоне новым голым фото. На этот раз артистка снялась для обложки Maxim и продемонстрировала ее своим подписчикам в Instagram. Также Водонаева сопроводила пост душевными воспоминаниями о первых двух обложках, которые стали ее дебютными в 2005 и 2012 годах.

«Наверное пора завязывать с такими дерзкими поступками, как съемки для мужских журналов», - подчеркнула телеведущая.

Также Алена отметила важность в ее жизни Саши Маленкова, который сотрудничает со звездой около 15 лет.

«Сегодня купила журнал. У нас отлично получилось», - радостно сообщила звезда армии поклонников.