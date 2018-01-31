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Адвокат Джигарханяна настоятельно советовал его экс-жене не ходить на шоу

Вчера, 19:28

Личный адвокат Джигарханяна посоветовал экс-супруге театрального деятеля не принимать участия в реалити-шоу, чтобы общественность не «смаковала» подробностями семейной жизни его клиента. Суд окончательно расторгнул официальный брак между супругами 31 января.

Юрист Евгений Парфенов сообщил СМИ о том, что 31 января состоялся суд, который официально расторгнул брак между его клиентом Арменом Джигарханяном и его супругой Цымбалюк-Романовской. Из зала заседаний они вышли уже экс-супружеской парой. По словам адвоката, которые были направлены персонально к Виктории Цымбалюк-Романовской, он настоятельно посоветовал девушке не «ходить по шоу», которые так и норовят узнать «подноготную» семейной жизни известного театрала.

Кроме того, экс-супруга Джигарханяна намерена оспорить развод. Она утверждает, что ее бывший супруг имеет к ней некоторые претензии относительно приема психотропов, и она очень хотела бы услышать эти обвинения лично.


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