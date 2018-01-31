В сети удивлены внешним видом актера Александра Домогарова

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30 января Катя Лель выложила в Instagram совместный снимок с Александром Домогаровым. Пользователи были удивлены внешним видом актера, в частности поползли слухи о том, что он серьезно болен.

В последнее время Александр Домогаров редко радовал поклонников своими публичными выходами — то он снимался в новом фильме, то работал над большим спектаклем к юбилею Владимира Высоцкого. А вот пропустить день рождения Ольги Кабо, своей подруги, Домогаров не смог. На празднике актер сфотографировался с Катей Лель, которая поспешила поделиться снимком в социальной сети.

Поклонники в Instagram удивились внешнему виду Александра Домогарова. Писали, что сразу не узнали его, что в молодости он выглядел намного лучше. Некоторые даже начали распространять слухи, будто бы актер перенес инсульт.

В защиту Домогарова пришлось встать самой Лель. Она подчеркнула, что люди с годами не молодеют и попросила всех быть добрее и разумнее.