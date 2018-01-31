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Поклонники Анны Нетребко обсуждают ее беременность

Сегодня, 17:42

Пара Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова стала героями ленты Instagram Дмитрия Шепелева. Ведущий поблагодарил своих друзей за возможность общения на сцене и за кулисами. Показанный снимок стал поводом для обсуждения беременности Нетребко.

Пара Нетребко Эйвазова выступила на сцене Большого театра с оперой «Манон Леско». За кулисами Дмирий Шепелев запечатлел своих друзей и поделился снимков в социальной сети Instagram. После тысяч просмотров, подписчики подметили, что кукла в руках Анны свидетельствует об интересном положении артистки.

«Спасибо моим выдающимся и щедрым друзьям за редкую возможность наслаждаться ими на сцене и за кулисами. Жду вашего возвращения в феврале», - подметил Дмитрий Шепелев.

Также в сети начали поздравлять пару с грядущим рождением малыша. Чтобы поставить решающий аккорд в переписке фанатов Юсиф дал комментарий, в котором указал, что кукла была лишь частью спектакля, не более.


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