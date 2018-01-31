Джессика Альба поделилась снимком сына в Instagram

Сегодня, 17:23

Малыш появился на свет 31 декабря 2017 года. Счастливая мать спустя месяц поделилась в своем Instagram милой фотографией сына.

Джессика Альба получила лучший подарок на Новый год. Им стал новорожденный сын Хэйс. Кэш Уоррен и его супруга стали родителями уже в третий раз. 31 декабря актриса опубликовала на своей странице в Instagram фотографию младенца, поделившись своим счастьем с поклонниками.

Сегодня месяц спустя Альба вновь поделилась фотографией младшего сына в социальной сети. На фотографии мама и малыш, который умиротворенно лежит на груди Джессики. Поклонники актрисы сразу же засыпали ее и ребенка комплиментами, а также порадовались, что у Хэйса так быстро растут волосы.

Супруги также являются родителями еще двух детей. Первенцем стала дочь Онор Мари, которая родилась в 2009. Кроме того, звездная семья воспитывает 6-летнюю Хэвэн.